Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk’ten 19 Mayıs mesajı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

19 Mayıs 1919’un Anadolu’nun her köşesinde yükselen bağımsızlık ruhunun ateşlendiği tarih olmasına dikkat çeken Başkan Aktürk, “19 Mayıs 1919 esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı, destansı bir mücadelenin ilk adımıdır. Düşman işgaline karşı Anadolu’nun her köşesinde yükselen bağımsızlık ruhunun ateşlendiği bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurtuluşumuzun destansı mücadelesinin Samsun’dan başlayarak tüm Anadolu’ya yayıldığı tarihtir.

Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek, Türk gençliğinin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Değerli gençler, ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine sizler taşıyacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar devam ettirilmesinde, Cumhuriyetimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa kazandırdıklarının korunması ve artırılması noktasında bizler de her zaman size güvenecek ve destekleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 102. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

