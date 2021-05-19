Eşiyle ilişki şüphesiyle öldürdü

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR´de Hacı T. (28), eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim Atıcı´yı (26) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi´ndeki Ceren Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı T., kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen İbrahim Atıcı´nın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi. Atıcı´yı telefonla arayan Hacı T. kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Park önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Hacı T. cebinden çıkardığı bıçakla İbrahim Atıcı´yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Atıcı´nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Atıcı´nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Hacı T. ise, polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-05-19 11:45:32
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