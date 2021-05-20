Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda M.U. ve M.K.’nın üzerinden 0,9 gram metamfetamin, M.G. ve N.İ.’nin yapılan üst aramasında 1,9 gram bonzai, 0,7 gram metamfetamin, kenevir tohumu, N.K., E.C.Y. ve M.Ç.’nin yapılan araç ve üst aramasında 4,8 gram metamfetamin, hassas terazi, 0,3 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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