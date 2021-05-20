Gülşehir’de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.