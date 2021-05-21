Nevşehir protokolü, Kapadokya´da çöp topladı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ile beraberindeki ilçe kaymakamları ve daire müdürleri, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çöp topladı.

Kapadokya bölgesindeki Meskendir Vadisi'nde düzenlenen çöp toplama etkinliğine, Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri katıldı. Nevşehir protokolü, etkinlikte hem yürüyüş yaptı hem de çevreye atılan çöpleri topladı. Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Vali Becel, "Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz için vadilerimiz vazgeçilmez etkinlik sahası. Buradaki temizlikle çevreye duyarlılık bilincinin oluşmasını sağlamak istiyoruz. Ayrıca, okullarda yapacağımız eğitim faaliyetlerinde dağıttığımız tohumlarla fidan sevgisini de çocuklara aşılamak istiyoruz. Daha yeşil Nevşehir ve Kapadokya için yola çıktık. Bildiğiniz gibi ilimiz Türkiye'deki orman varlığı açısındaki en fakir illerden birisi. Orman İşletme Müdürlüğü´nün yapacağı planlı ağaçlandırmanın yanı sıra biz ayrıca merkez ve ilçelerde olmak üzere 8 ayrı orman oluşturma gayesindeyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-05-21 13:10:42



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