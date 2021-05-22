Kapadokya'da ünlü mankenlerle dijital platform defilesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da ünlü mankenlerle dijital platform defilesi

DHA

Kapadokya'da ünlü mankenlerle dijital platform defilesi


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbaharkış sezonu dijital platform defilesi gerçekleştirildi. Çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün´ün de aralarında olduğu 30 manken yer aldı.
Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbaharkış dijital platform defilesinin çekimlerini Kapadokya´da gerçekleştirdi. Sabah gün doğumuyla Kılıçlar Vadisi´nde başlayan çekimler, daha sonra Paşabağı Vadisi'nin peribacaları arasında ve Kızılvadi´de devam etti. Koreograf Yasin Soy yönetiminde yapılan çekimlerde Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Deren Talu, Ecem Çırpan, Pınar Tartan, Büşra Turan ve Sinem Sülün´ün de aralarında olduğu 30 manken görev aldı. Dijital defile için kamera karşısına geçen mankenler; peribacaları, sıcak hava balonları, doğal oluşumlar ve bölgenin `güzel atlar diyarı´ olarak anılmasını sağlayan atlar eşliğinde görsel güzellik oluşturdu.
'KAPADOKYA ŞÖLENİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, geçen yıl Ağrı Doğubayazıt´ta gerçekleştirilen dijital platform defilelerini sürdürdüklerini söyledi. Çekimlerin ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Eraslan, "Doğubayazıt´tan sonra şimdi ülkemizin en güzel noktalarından biri olan Kapadokya´dayız. Bu eşsiz doğada yaptığımız çekimler Türk tekstiline büyük katkı sağlarken, bölgenin turizm tanıtımına da hizmet ediyor. Tam anlamıyla Kapadokya şöleni gerçekleştirdik" dedi.
'MODA HER ZAMAN ÖNDE GİDER' 
Zelve-Paşabağları´ndaki defile öncesi gazetecilerle bir araya gelen Tülin Şahin ise Kapadokya bölgesinde defilede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Moda her zaman önden giden bir şey. Sezonları daha önden tanıtıyoruz ki tüm dünyaya kıyafetler yetişsin. Dolayısıyla ters mevsim çalışıyoruz. Yazın kışlıklar, kışın yazlıklar gibi. Her işin cilvesi var, bu da bizim işin cilvesi" diye konuştu.
Deren Talu ise ilk kez Kapadokya´ya geldiğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyım. Kapadokya çok güzel bir yer. Çok tanıdığım ve bildiğim isimlerle podyumda görev aldım. Benim 4´üncü kez podyuma çıkışım" dedi.
Özge Ulusoy da yaz sıcağında defilede hiç zorlanmayacağını belirtip, "Uzun yıllardan beri bu işi yaptığımız için biz alışığız, çok keyifliyiz. Yıllardır içinde bulunmak istediğim bir projeydi. Kapadokya bölgesinde olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
'KAPADOKYA BENİM İÇİN ÖZEL'
Jessica May ise Kapadokya´da daha önce dizi çekiminde yer aldığını dile getirip, "Kapadokya benim için çok özel. Ürgüp Temenni Tepesi'ne çıkan mutlaka Kapadokya´ya yeniden dönermiş. Ben de çıktım ama bu denli hızlı döneceğimi tahmin etmemiştim. Yaz döneminde bu güzel manzaralar içinde podyuma çıkmak güzel şey" dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-05-22 14:24:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile Kapadokya tatilinde
YEREL HABERLER Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ailesi ile Kapadokya ...
Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular havalimanında mahsur kaldı Aşırı rüzgar Nevşehir-İstanbul uçağını iptal ettirdi
YEREL HABERLER Nevşehir-İstanbul uçağı iptal edildi, yolcular ...
Kapadokya’da 4 gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor Kapadokya’da olumsuz hava şartları balon turlarını engelledi
YEREL HABERLER Kapadokya’da 4 gündür sıcak hava balon turları ...
Ürgüp’te yenilenen kapalı otopark hizmete girdi
YEREL HABERLER Ürgüp’te yenilenen kapalı otopark hizmete girdi
Başkan Savran Bekdik Mahallesinde ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Savran Bekdik Mahallesinde ziyaretlerde ...
Çocuklar istedi, Başkan Savran yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar istedi, Başkan Savran yaptı
Nevşehir’de antika hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de antika hırsızları tutuklandı
Kapadokya moda ile renklendi Kapadokya’da muhteşem defile Peribacalarının güzelliği bu kez güzeller ile tanıtıldı
YEREL HABERLER Kapadokya moda ile renklendi Kapadokya’da muhteşem ...
Nevşehir’de yasadışı cinsel içerikli ürün satan işyerlerine operasyon düzenlendi Nevşehir’de çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de yasadışı cinsel içerikli ürün satan ...
Başkan Savran’dan ‘Aile Haftası’ ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Savran’dan ‘Aile Haftası’ ziyaretlerinde ...
Nevşehir protokolü, Kapadokya´da çöp topladı
YEREL HABERLER Nevşehir protokolü, Kapadokya´da çöp topladı
Vali ve Belediye Başkanı vadide çöp topladı Nevşehir Valisi Becel ve Belediye Başkanı Savran, vadide çöp topladı Kapadokya'da vadilerde temizlik kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Vali ve Belediye Başkanı vadide çöp topladı Nevşehir ...
Belediye Başkanı Savran, Hacıbektaş’ta fidan dikim etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran, Hacıbektaş’ta fidan dikim ...
Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken, traktörünün altında cesedi ...
Nevşehir’de 6 bin esnaf destekten faydalanabilecek
YEREL HABERLER Nevşehir’de 6 bin esnaf destekten faydalanabilecek
Kapadokya Alan Başkanlığında sportif faaliyetler toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kapadokya Alan Başkanlığında sportif faaliyetler ...
Ürgüp’te her yerde aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu Yaşlı adam traktörüyle kaza yapmış
YEREL HABERLER Ürgüp’te her yerde aranan yaşlı adam ölü olarak ...
U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri Nevşehir´de yapılıyor
YEREL HABERLER U15 Sutopu Bayan Milli Takımı'nın seçmeleri ...
Ürgüp’te 90 yaşındaki yaşlı adam her yerde aranıyor Tüm şehir yaşlı adamı bulmak için seferber oldu
YEREL HABERLER Ürgüp’te 90 yaşındaki yaşlı adam her yerde ...
Eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini darp ederek balkondan atmakla tehdit eden koca ...
Avanos’ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Avanos’ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari ...
Gülşehir’de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Gülşehir’de 11 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ...
Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Ürgüp polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor