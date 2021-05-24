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Kapadokya’da balon turları yine iptal oldu Kapadokya’da balon turları 6 gündür yapılamıyor

İHA

Kapadokya’da balon turları yine iptal oldu Kapadokya’da balon turları 6 gündür yapılamıyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabahta sıcak hava balon turları iptal edildi.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 gündür yapılamıyor. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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