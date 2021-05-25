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Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

İHA

Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Hakimler ve Savcılı Kurulu (HSK) yaz kararnamesi açıklandı. Açıklanan kararnameye göre, 5 Ağustos 2017 tarihinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

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