Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.



Hakimler ve Savcılı Kurulu (HSK) yaz kararnamesi açıklandı. Açıklanan kararnameye göre, 5 Ağustos 2017 tarihinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

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