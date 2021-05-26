Nevşehir’de FETÖ şüphelisi 1 kişiye adli işlem yapıldı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ şüphelisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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