Göçmen kaçakçılığı yapan 1 şahıs tutuklandı

Kaş Asliye Ceza Mahkemesince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.E. Nevşehir’de yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kaş Asliye Ceza Mahkemesince göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.K., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.