Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Derinkuyu ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen, yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında Nevşehir plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 6 kişinin, yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. Suriye uyruklu otomobil sürücüsü A.E.İ. ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-05-26 19:54:39



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