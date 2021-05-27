Kapadokya’da “Süper Ay” görsel şölen yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya’da “Süper Ay” görsel şölen yaşattı

İHA

Kapadokya’da “Süper Ay” görsel şölen yaşattı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Süper Ay izleyenlere görsel şölen yaşattı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde fotoğraf sanatçısı Ömer Şahin tarafından Süper Ay fotoğraflandı. Uzaydan görülebilen heykeller ile birlikte Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizinden hayatını kaybeden şahsın organları 4 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden şahsın organları 4 ...
Nevşehir’in 14 projesine 10 milyon 970 bin 750 TL KOP desteği sağlandı
YEREL HABERLER Nevşehir’in 14 projesine 10 milyon 970 bin 750 TL KOP ...
Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis yaptı Pazar alışverişi yarım kalan ailenin yardımına polis koştu Nevşehir polisinden örnek davranış
YEREL HABERLER Cüzdanını düşüren ailenin alışverişini polis ...
80.Yıl Bulvarında bir etabın daha asfalt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER 80.Yıl Bulvarında bir etabın daha asfalt çalışması ...
Rektör yardımcısı kadın muhabiri böyle fırçaladı Soruyu beğenmeyen rektör yardımcısı kadın muhabiri azarladı
YEREL HABERLER Rektör yardımcısı kadın muhabiri böyle ...
Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı
İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
YEREL HABERLER İpe takılan ebabil kuşu kurtarıldı
Kapadokya genç çiftlerin doğal çekim platosu oldu
YEREL HABERLER Kapadokya genç çiftlerin doğal çekim platosu oldu
Göçmen kaçakçılığı yapan 1 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı yapan 1 şahıs tutuklandı
Nevşehir’de FETÖ şüphelisi 1 kişiye adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de FETÖ şüphelisi 1 kişiye adli işlem ...
Nevşehir’de 117 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 117 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs ...
Uzmanından ailelere ‘sosyal medya’ uyarısı Eraslan, “Pandemi döneminde sosyal medya kullanımı arttı” "Günümüzün 3 saatini sosyal medyada geçiriyoruz” “Tiktok’da çok farklı istismarlar görülmektedir”
YEREL HABERLER Uzmanından ailelere ‘sosyal medya’ uyarısı Eraslan, ...
Nevşehir’e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’e 4 savcı ve 3 hakim ataması yapıldı
Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı
YEREL HABERLER Başsavcı Şahin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ...
Doğu-Batı Dostluk ve Barış rallisi, Kayaşehir’de
YEREL HABERLER Doğu-Batı Dostluk ve Barış rallisi, Kayaşehir’de
Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Nevşehir Kalesi'ne dev Beşiktaş bayrağı asıldı
TOKİ bin 410 konut için hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi
YEREL HABERLER TOKİ bin 410 konut için hak sahipleri için konut ...
Kadınların ‘hamak’ mesaisi Nevşehir’de kadınlar hamak örerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Kadınların ‘hamak’ mesaisi Nevşehir’de kadınlar hamak ...
Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından yeniden havalandı
YEREL HABERLER Kapadokya’da balonlar 6 günün ardından yeniden ...