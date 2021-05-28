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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor

İHA

Dünyanın en iyi turizm filmleri, Kapadokya'da buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 6.sı gerçekleştirilen 'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' bu yıl Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kapadokya gerçekleştiriliyor. Cannes, Berlin, Tokyo, Barcelona, New York, Viyana dahil 20 ülkede 30 yıldır düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nin Türkiye etabı, 0105 Haziran 2021’de Nevşehir’de düzenlenecek.
Dünyanın en değerli turizm bölgelerinden Kapadokya’da gerçekleşecek bu önemli organizasyon ülkemizin kültür ve turizm potansiyelinin Dünya’ya tanıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Turizm sektörüne hizmet veren bakanlıklar, yerel yönetimler, turizm firmaları, oteller, acenteler ve hava yolları başta olmak üzere tüm turizm paydaşlarının filmleriyle katıldığı festivalin Türkiye etabında dereceye giren filmler, 20 ülkede de yarışma ve tanıtım fırsatına sahip olacaklar. Kültür ve Turizm temalı filmlerin yer aldığı film yarışmasının kategorileri arasında sağlık, spor, inanç, gastronomi, doğa turizmi, arkeoloji, kültür turizmi kategorilerinin dışında özel sektörden oteller, hava yolları, acenteler, yerel yönetimler kategorileri bulunmaktadır. Turizme yön veren ve rol alan tüm “Turizm Aktörlerinin” aynı sahnede buluştuğu festival kapsamında film gösterimleri, konferanslar, atölye çalışmaları ve sergiler gerçekleştirilmektedir.

“Kapadokya dünya turizmine ev sahipliği yapıyor”
Festival hem bir film festivali statüsü taşırken aynı zamanda da bir turizm festivali özelliğine sahip. Dolayısıyla Türkiye’de düzenlenen tematik film festivalleri arasında yüksek tanıtım potansiyeli ve uluslararası katılım oranının yüksekliği açısından farklı bir yeri var. Festival gerek ülkemizin gerekse de Kapadokya bölgesinin tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirileceği Kapadokya bölgesinde aynı zamanda doğal bir film platosu olma özelliği ile yurtdışından gelecek olan yönetmenlere farklı bir kadraj sunuyor. 23 ülkeden 55’e yakın sanatçının katılacağı festivalde, misafirler, daha önce yaşamadıkları bir görsel zenginliğe şahit olacaklar ve bu anları dünya ile paylaşacaklar. Bu bağlamda düzenlenen festivalin, bölgenin tanıtımının dışında, bölge turizm ekonomisine de katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Düzenleme komitesinde yer alan birçok yerel turizm markası, acentalar, oteller ve firmalar ile yabancı misafirlerimize iyi bir ev sahipliği sergiliyoruz. Ve bu sayede Dünya’ya turizm kalitemizi, güvenli tatil modelini ve güçlü ülke imajını sunuyor.
“Festivale Kapadokya sahip çıkıyor”
Festivalin 5. yılından itibaren İstanbul’dan Kapadokya’ya taşınmasının ardından başta Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi festivalin ev sahipliğini üstlenmesi ve ardından bölgedeki tüm turizm paydaşlarının organizasyona katılması ile güçlü bir festival yapısı oluştu. Festival Başkanlığı tarafından oluşturulan festival komitesi, bu yıl, pandemi sürecinde yaşanılan sıkıntıları göz önüne alarak, sağlık önlemlerini ve etkinliklerde sosyal mesafe, hijyen ve kontrolleri en üst seviyede tutuyorlar. Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve KAPTİD’in katkılarıyla gerçekleştirilecek festival önümüzdeki yıllarda etkinliklerin arttırılması ile yoluna güçlenerek devam edecek.

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