Nevşehir’de 3 caddenin altyapı çalışmaları sona erdi

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında cadde de yaklaşık 2 km uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan ve Nevşehir Kalesi yanından başlayarak TOKİ konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışma ile bölgede bulunan ve sık sık arızalardan kaynaklı su kesintilerine sebep olan yaklaşık 3 km uzunluğundaki asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borularla değiştirdi.

Bu sayede bölgede eski borulardan kaynaklı su kesintilerini önleyen belediye ekipleri ayrıca abone bağlantılarını da yeniledi.

Belediye ekipleri ayrıca İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde ilk kez yağmur suyu hattı oluşturdu. Sağanak yağışlarda yollarda oluşan su birikintileri ile birlikte zemin ve giriş katlardaki konut ve işyerlerindeki olası su baskınlarını önleyecek olan yağmur suyu hattı ile birlikte bölge modern bir altyapıya kavuştu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üç cadde için de üstyapı çalışmalarının startını verdi.

Daha önce parke taşla kaplı olan Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ayrıca bu bölgedeki yaya kaldırımlarını da yenileyecek.

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