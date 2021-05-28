Nevşehir’de İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valiliği toplantı salonunda Vali İnci Sezer Becel başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. ASKF Başkanı Mustafa Avcı ve TFF İl Temsilcisi Tolga Karaca önümüzdeki ay içerisinde başlaması planlanan Bölgesel Amatör Lig mücadelesi ve amatör ligler hakkında Vali Becel ve katılımcılara bilgi verirken alınması gereken önlemler görüşüldü. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ASKF Başkanı Mustafa Avcı ve TFF İl Temsilcisi Tolga Karaca katıldı.

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