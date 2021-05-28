Aranan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı

Hafta sonu seyahat yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkartılan ve basit yaralama suçundan 1 ay 26 gün hapis cezası bulunan Y.K. ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca tehdit suçundan aranan ve hakkında 5 ay hapis cezası bulunan E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.