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'Babam birine umut olmak iyi bir şey derdi'

DHA

'Babam birine umut olmak iyi bir şey derdi'


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları 4 hastaya umut olan Abdullah Kaçmaz'ın (59), ölmeden önce çocuklarından organlarının bağışlanmasını istediği ortaya çıktı. Kaçmaz'ın kızı Gamze Yolalan, "Daha önceden de babam organ bağışı ile ilgili olarak 'Birine umut olmak iyi bir şey' derdi. Organ bekleyen kişilere umut olduysak ne mutlu bize" dedi.
Nevşehir'de 7 Mayıs'ta kalp krizi geçiren Abdullah Kaçmaz'ın kaldırıldığı devlet hastanesinde 19 günlük tedavinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Kaçmaz'ın yakınları ile görüşerek, organ bağışı yapmalarını önerdi. Ailenin olumlu yanıtının ardından organ bağış merkezi ile irtibat kurularak organ nakli olacak uygun kişiler tespit edildi. Bu kapsamda Kaçmaz'ın organlarının alınması için harekete geçildi. Ankara Şehir Hastanesi'nden gelen transplantasyon ekipleri, 5 saat süren operasyonla Kaçmaz'ın 2 böbreği ile 2 korneasını aldı. Kaçmaz'ın böbrekleri İstanbul'da 2 hastaya, korneaları ise Ankara'da 2 kişiye umut oldu. 
`BABAMIN ORGAN BAĞIŞI DİLEĞİ YERİNE GETİRİLDİ´
Babası Abdullah Kaçmaz'ın isteğini yerine getirdiklerini belirten Gamze Yolalan, "Babam sosyal yönü gelişmiş bir insandı. Bu tür insani değerlere çok önem verirdi. Daha önceden organ bağışı ile ilgili bir konu geçtiğinde 'Ben ölürsem benim organlarımı da bağışlayın, bugün onlara yarın bize',  'Birine umut olmak iyi bir şey' dediğini çok duyduk. Babam 19 günlük yaşam mücadelesi verdi. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra Nevşehir Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın bize tüm prosedürleri anlattı. Biz bu olayın uygun olacağına karar verdik. Hem babamızın dileği yerine gelsin hem de başka insanlara umut ve ışık olsun istedik. Onlardan da beklediğimiz sadece hayır duasıdır. Organ bekleyen kişilere umut olduysak ise ne mutlu bize" diye konuştu.
`ORGAN BAĞIŞI BEKLEYENLERE UMUT OLDUYSAK NE MUTLU BİZE´
Abdullah Kaçmaz´ın oğlu Tuncer Kaçmaz ise, "İlk başta kardeşim organ bağışı için aradığında biraz tereddütte kaldım. Daha önceden de babam organ bağışı ile ilgili olarak 'Birine umut olmak iyi bir şey' derdi. Ben de olmaz derdim ama başımıza geldiğinde dine uygun olup olmadığı noktasında tereddüt yaşadım. Bir imam arkadaşımı aradım. Uygun olduğunu ve bu yönde hiçbir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Sonrasında yakın akrabalarımın da görüşlerini aldım. Ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörümüz Şenay Karakuş Taşkın´a giderek birilerine umut olmak için organ bağışı yaptık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-05-31 11:14:36

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