Nevşehir’de aranan 3 şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.A.S., Ankara adli makamlarınca tehdit suçundan aranan 7 ay 14 gün hapis cezası bulunan İ.E. ve Lüleburgaz adli makamlarınca yaralama suçundan aranan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.