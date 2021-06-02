FETÖ’dan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen BK. Tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevine gönderildi.

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