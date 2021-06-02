Ürgüp’te yaralama suçundan aranan şahıs tutuklandı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralama suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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