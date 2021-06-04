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Bakan Yardımcısı Demircan: “Kapadokya’yı anlatmaya ömür yetmez” Nevşehir Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı düzenlendi

İHA

Bakan Yardımcısı Demircan: “Kapadokya’yı anlatmaya ömür yetmez” Nevşehir Kapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı düzenlendi

Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen Nevşehir Kapadokya tanıtım stratejisi çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kapadokya’da anlatacak inanılmaz hikayelerin olduğunu bu hikayeleri anlatamaya ömrün yetmeyeceğini söyledi.
Nevşehir Valiliği tarafından Nevşehir Kapadokya tanıtım stratejisi çalıştayına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misvak Demircan’ın yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, CHP milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve turizmciler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, çalıştayda alınan kararlar ile markalaşma adına önemli bir adım atacaklarına inandıklarını söyledi. Vali Becel, “Yapılan bu çalıştaydan elde edilecek bilgi ve görüşlerin oluşturulmaya çalıştığımız tanıtım stratejinin sağlam temellere dayanmasında çok etkili olacağını düşünmekteyim. Nevşehir Kapadokya tanıtım stratejinin oluşturulmasına yönelik belirlenen konuların uzman kişiler tarafından tartışılacağı çalıştayda Kapadokya ürün ve hedef pazar analizi, dijital pazarlama uygulamaları ile destinasyon pazarlamasında yeni eğilimler ve iyi uygulamalar değerlendirilecektir. Düzenlediğimiz bu çalıştayda ülkemize değer katan bu coğrafyanın tanıtımı ve markalaşması adına önemli bir adım atacağımıza inanıyorum” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misvak Demircan ise konuşmasında Kapadokya’da çok hikayenin olduğunu ve bu hikayeleri yazmak için ömrün yetmeyeceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Demircan, "Buranın inanılmaz hikayeleri var. Ama bu hikayeleri öğrenmek için bir ömür lazım, anlatmak için herkesin bir ömrü yok. Bunu buradaki tüm paydaşlar yapacak. Yani sektörün liderleri, paydaşları, belediye, valilik hepsi çünkü trend herkes kendi cep telefonuna en uygun zamanda kendisine uygun, bütçesine uygun bir yer buluyor. Sonra oteli rezerve ediyor. Sonra mekanı seçiyor. Artık 'z' kuşağı dediğimiz kişilerin tercihi bu oluyor. Bunlar bildiğimiz şeyler ama bunları söylemek istedim. Dijital kentler burada paydaşı olan esnafından, tüccarından, turizmcisine top yekün bir anlatım yapmak lazım. İnsanlar burayı niçin tercih ediyor” dedi.

“Kapadokya alan başkanlığı önemli bir fırsat”
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misvak Demircan, Kapadokya bölgesinde kurulan Kapadokya alan Başkanlığı’nın yerinde aldığı kararlar ile yatırıcımlar açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. Demircan, “Bakın sit bölgelerinde, doğal sit vardır, arkeolojik sit vardır. Bunların her birinin belli bir otoritesi vardır. Şimdi işi oradan oraya götürmek zordur. Burada başarılı ve iddialı bir çalışma olmuş. Yani orada bir alan yönetimi var. Alan yönetiminde tek yerden bir grup kurup bir komisyon kurup altyapıdan üstyapıya kararlar alınıyor. Yani bir muhatap alınıp hızlı çözüm üretecek bir mekanizmanın yerinden karar veriyor olması inanılmaz kıymetlidir. Yatırımcı insanların önünü açacak karar merciini yerinde bulmak çok değerli bir yaklaşımdır” diye konuştu.

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