TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: “İnsanlar tatili çok özledi” Bağlıkaya: "Arz talep dengesine baktığımızda Türkiye’ye çok fazla talep var” Bağlıkaya: "2022 yılında yeni rekorla kıracağız”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Nevşehir’de katılmış olduğu çalıştay öncesinde yaptığı açıklamada Temmuz ayı itibarıyla iç turizm ile yoğun bir sezona başlayacaklarını beklediklerini söyledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen Nevşehir Kapadokya tanıtım stratejisi çalıştayı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağlıkaya, insanların tatili çok özlediğini ifade ederken Temmuz ayı itibarıyla iç turizm ile hareketliliğin başlayacağını söyledi. Bağlıkaya, “Beklentilerimiz daha önce de belirtiğimiz gibi seneni başında ki beklentilerimiz ile aynı kuvvetlenerek artıyor. Aşılanma süreci tamamlanır tamamlanmaz Haziran ayı sonu itibarıyla ümit ediyorum ki toplumda belli bir oranın aşılanması bitmiş olacak. İnşallah Temmuz’un başından itibaren tam kapasite ile çalışmaya başlayacağız diye düşünüyoruz. Öncelikle yine yerli turizm ile iç turizm ile başlayacağız. İç turizm kapasiteleri oldukça yüksek. Çünkü insanlar gerçekten tatili özledi. Tatil yapma isteği gerçekten çok yüksek. Yurtdışı turizmine bakıldığında da zaten bazı pazarlar açık bazı pazarlarda ise yüksek risk grubundayız. Aşılanma oranlarımız arttıkça bu kısıtlamaların kalkmasını Temmuz ayından itibaren sezonun Aralık ayına kadar devam eden ciddi bir yoğunluk yaşayacağını düşünüyoruz. İnşallah ümit ettiğimiz gibi gelişir” dedi.



“Tüm dünyadan Türkiye’ye talep çok yüksek”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın 21 Haziran kararını o tarihte yeniden değerlendireceğini ifade ederken Haziran ayı sonu itibarıyla pozitif bir gelişme beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, “Rusya 21 Haziran’a kadar uzattı ve 21 Haziran’da tekrar değerlendirecekler. Dediğim gibi herkesin baktığı kriter aynı. Vaka sayıları ve aşılanma oranları. Bizde o konularda mümkün olduğu kadar bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. İnşallah Haziran’ın sonuna kadar ümit ediyorum bu konuda pozitif bir gelişme olacak. Doğal olarak da bu kısıtlamalar kalkacak diye bekliyoruz. Ama dediğim gibi yine herşey rakamlara bağlı. Bizde sonuç itibarıyla sağlık sektöründen gelen haberler ile tahminlerimizi ve ön görülerimizi revize ediyoruz. Şu an ki ön görümüz bu şekilde. Rakamlar makul seviyeye indiği zaman Temmuz ayından itibaren yoğun bir sezon bekliyoruz. Çünkü arz talep dengesine baktığımızda gerçekten Türkiye’ye talep çok yüksek. Sadece sınır kısıtlamalarıyla ilgili sorun devam ettikçe bir türlü o hareket başlamıyor. İnşallah Temmuz ayı başı itibarıyla başlar diye ümit ediyoruz” diye konuştu.



“2022 yılı rekorlar yılı olacak”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılında pandemiden kurtulmuş bir dünya özlemi ile Türkiye’nin yeni rekorlar kıracağını belirtti. Bağlıkaya, “2022 yılına gelirsek. 2022 yılında inşallah pandemiden tamamen kurtulmuş bir dünya özlemindeyiz. İnşallah öyle olacak. Bütün ülkeler bu işi çözmüş olacak. 2022’de 2019’da bıraktığımız yerden tekrar rekorlar kırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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