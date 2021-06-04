Bakan Yardımcısı Demircan: Kapadokya masallarımızdaki şehir



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Valiliği tarafından Kapadokya bölgesinin daha fazla tanıtılması amacıyla düzenlenen `NevşehirKapadokya Tanıtım Stratejisi Çalıştayı´nda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kapadokya, gerçekleştirmek ve dokunmak istediğimiz masallarımızdaki şehir. Kapadokya´da doğa, peribacası, kültür ve sanat var" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi´nde (NEVÜ) düzenlenen çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Belediye Başkanı Mehmet Savran, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve turizmciler katıldı. Çalıştayda Kapadokya´nın önemine değinen Vali Becel, "Kapadokya, sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok medeniyete ait eserin yüzyıllardır korunarak saklandığı bir açık hava müzesi konumundadır. Bu kültürel mirasın etkili bir şekilde kullanılması kültür turizmi ve Kapadokya bölgesi için önem arz etmektedir. Türkiye´yi dünyaya tanıtmada önemli bir yere sahip turizm kentimiz Kapadokya, doğa ve tarihin adeta bütünleştiği, coğrafi oluşumlar sonrasında ortaya çıkan bir tabiat mucizesidir. Bölgenin sahip olduğu zenginliklerin daha fazla sayıda pazara ulaştırılması ve bu özelliklerinin bölgede daha fazla katma değer yaratabilmesi amacıyla valilik olarak bölge tanıtımına yeni bir soluk getirecek çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu.

'KAPADOKYA'DA KÜLTÜR VE SANAT VAR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, "Kapadokya, gerçekleştirmek ve dokunmak istediğimiz masallarımızdaki şehir. Kapadokya´da doğa, peribacası, kültür ve sanat var. Hikayeleri anlattığımız ölçüde insanların dikkatlerini çekebiliriz. İnsanlar hikayeleri satın alıyor. Buranın altlarında katlar ve şehirler var. Acaba nasıl konuşmuşlar? Nasıl yemek getirmişler? Hava nasıl almışlar? Niçin aşağı inmişler? Herkesin soracağı ve cevabını duymak isteyeceği şeyler var. Burası geçmiş mitolojik hikayelerin ve masalların kenti. Bunları gelen insanlara nasıl anlatabiliriz? İç içe çalışmaların yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-04 19:15:06



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