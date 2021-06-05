Kapadokya’da balon turları iptal edildi

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah balon turları yapılamadı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde aşırı rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

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