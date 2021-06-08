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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesinde hedef altyapıda sıfır sorun

İHA

Nevşehir Belediyesinde hedef altyapıda sıfır sorun

Altyapıdan kaynaklı içme suyu kesintilerine son vermek ve kenti modern bir altyapıya kavuşturmak için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Nevşehir Belediyesi Vefa Küçük Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarına başladı. İçme suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenilenecek olan cadde de yağmur suyu hatları oluşturularak parke taş yerine sıcak asfalt serilecek.
Gerçekleştirdiği dev ihalelerle kentin birçok noktasında altyapı yenileme ve sıcak asfalt atağını sürdüren Nevşehir Belediyesi, kentte en çok nüfus yoğunluğunun bulunduğu Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Güzelyurt Mahallesi’ndeki Göktürk Caddesi ve 80. Yıl Bulvarı’ndaki altyapı çalışmalarını tamamlayarak 1. kat sıcak asfalt serimini gerçekleştiren belediye ekipleri 80. Yıl Bulvarı’ndan İl Özel İdaresi Petrol İstasyonu’nun bulunduğu Koçacay’da çalışmalarına start verdi.
Araç ve yaya trafiğinin aksamaması ve bölgedeki esnafların mağduriyetinin önlenmesi için etap etap yapılacak olan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarının 1. etabı 80. Yıl Bulvarı Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasında gerçekleştirilecek.
Sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan Vefa Küçük Caddesi’nin bu bölümünde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince parke taşlar söküldü.
Hafta içerisinde başlanacak olan altyapı çalışmalarında ilk olarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince sık sık arızalara neden olan eski asbestli içme suyu boru hatları ve kanalizasyon hatları yenilenecek.
Bölgede ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturacak olan ekipler bu sayede Vefa Küçük Caddesi’ni modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturacak.
Altyapı yenileme çalışmalarından sonra ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından burada sıcak asfalt serimi grçekleştirilerek yaya kaldırımları yenilenecek.
Vefa Küçük Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışanlara kolaylıklar diledi.
Başkan Savran, bugüne kadar şehrin birçok bölgesinin alt yapısını baştan aşağı yenilediklerini belirterek, bu kapsamda 15 Temmuz ve Güzelyurt Mahallelerinin de önemli bir ihtiyacını gidereceklerini söyledi.
Çalışmaların gerçekleştirildiği bölgelerde ileriki yıllarda yeniden kazı çalışmasının olmaması için büyük özen gösterdiklerini vurgulayan Savran, “Vatandaşlarımızın rahatı, konforu ve sağlıklı yaşamı için altyapımızı yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destek ve gösterdikleri sabır noktasında biz de azimli, cesaretli bir şekilde yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu bölgede sık sık sık arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşanıyordu. İnşaallah buna son vereceğiz. Bunun yanı sıra kanalizasyon hattını da yenileyerek altyapımızı güçlendireceğiz. Vatandaşlarımızın sağanak yağışlarda şikâyetini ortadan kaldırmak amacıyla da yağmur suyu hatlarımızı yapacağız. Sıcak asfalt serimi ile birlikte de buranın çehresini değiştireceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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