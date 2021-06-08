Göreme’de 28 kök kenevir ele geçirildi

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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde jandarma ekipleri tarafından 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Göreme beldesinde B.D. ve S.V.’nin iş yerlerinde ve üst aramalarında 20 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

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