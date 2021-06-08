FETÖ’dan aranan firari yakalandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından FETÖ’dan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari L.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen L.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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