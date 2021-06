Futbolcuları aratmayan at JAKEM’de eğitimli atın top oynaması gülümsetti

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde görevli Destan isimli atın tıpkı futbolcu gibi top oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetleri için Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitimlerini tamamlayan atlar, başta turizm bölgeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde görevlendiriliyor. JAKEM Komutanlığında binicisi Teğmen Taner Keskin ile birbirinden zorlu parkurlarda göreve hazırlanan Destan isimli at ise tıpkı bir futbolcuymuş gibi çalışma alanında bulunan topla oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Sahada bulunan top ile oynayan Destan futbolcuları aratmayacak şekilde topu sürmesi kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.