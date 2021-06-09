Nevşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir’in Avanos ilçesinde ikamet eden bir şahıs CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden 35 yaşındaki M.P. tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde ikamet eden 35 yaşındaki M.P. CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve sinkaflı sözler yazmasının ardından Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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