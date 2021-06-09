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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Savran ve AK Parti İl Başkanı Kemikkıran Zahire Pazarını ziyaret etti

İHA

Belediye Başkanı Savran ve AK Parti İl Başkanı Kemikkıran Zahire Pazarını ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile birlikte Zahire Pazarı’ndaki esnafları ziyaret etti.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bugün ise AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte Alacaşar yolu üzerindeki Zahire Pazarı’ndaki esnafların konuğu oldu. Savran ve beraberindeki heyet burada esnafların talep ve önerilerini dinledi. Esnafların belediye hizmetleri hakkında çeşitli soruları cevaplayan Savran, gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da esnaflara bilgi verdi.

Nevşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin istişarelerde bulunduğu esnaflara bu güne kadar gösterdikleri destek için teşekkür eden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak insanlarımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz aylarına girmemiz ile birlikte özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bunların yanında şehrimizin diğer sorunlarının çözümü için yeni projeler üretiyoruz. Bun konuda şehirdeki her kesimin görüşlerini alıp, önerilerini dinliyoruz. Çünkü bu şehri hep birlikte yönetiyoruz” dedi.

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