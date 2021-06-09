Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir’de resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan aranan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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