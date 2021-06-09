Nevşehir’de itfaiye ekipleri 1 yılda 220 hayvanı kurtardı

Başta yangınlar, trafik kazası, intihar vakaları olmak üzere sayısız olaya müdahale eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor durumda kalan dostlar için de seferber oldu. Ekipler, son 1 yılda 220 hayvan kurtardı.

Dünyanın en zor mesleklerinden birini yapan ve yangın, kaza, sel ve afetlerde en ön sırada görev itfaiyeciler kimi zaman da insanların can yoldaşı hayvanların zor durumlarında kurtarıcısı oluyor.

Yalnız insanların değil, hayvanların da yardımına koşan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, son bir yılda 220 hayvan kurtardı.

Bazen çıktığı ağaçtan inemeyen bir kediyi ya da havalandırma boşluğuna düşen kuşu, bazen de mahsur kalan büyükbaş hayvanı kurtarmaya çalışan ekipler kurtarılan hayvanları, yaralanmamış ise doğaya bırakıyor, yaralıysa tedavi için Hayvan Kasabası veterinerlerine teslim ediyor.

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanların başında ise kediler ve kuşlar geliyor. Kurtarma operasyonları genellikle çatıya veya ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kedilere ve çatı oluklarına veya havalandırma boşluğuna sıkışan kuşlara yönelik yapılıyor.

Nevşehir Belediyesi son olarak Güzelyurt Mahallesi 2019. Sokak’ta bir apartmanın çatı oluklarından sarkan ipe dolanan ebabil kuşunu kurtardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler merdivenli araç ile ulaştıkları çatıdan kurtardıkları kuşu besleyerek yeniden doğa bıraktı.

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