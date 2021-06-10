Düğün sezonunun açılması sarrafları hareketlendirdi Düğünlerde çeyrek altın takamayanlar 1 gram altına yöneldi

Türkiye’de 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan kademeli normalleşme ile birlikte düğünlerin yapılacağının açıklanmasının ardından sarraflarda da düğün yoğunluğu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Haziran tarihinden itibaren kademeli normalleşmenin açıklanmasının ardından düğün sezonları da açıldı. Düğünlerin açılmasının bekleyen aileler ve yeni evlenecek çiftler ise sarraflarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer düğün organizasyonlarının başlamasıyla birlikte kıpırdanma yaşadıklarını söyledi. Uzer, “Biliyorsunuz pandemi sürecinde ciddi kapanma ile karşı karşıyaydık. 1 Haziran tarihi itibarıyla düğün sezonun açılması, düğünlerin belli sayıda davetlilerin katılmasıyla düğün organizasyonu başlaması haliyle bizim sektörümüzü kıpırdattı. Ama ileriki dönemde bu yasakların daha da gevşetilmesiyle düğünlerdeki davetli sayılarının artırılmasıyla ya da yemekli düğünlerin başlamasıyla bizim sektör çok ciddi anlamda bir harekete geçecektir. Şimdi bizim bölgemizde bilezik olmazsa olmaz. En baş ürünümüz bilezik devamında tura kolye dediğimiz kolyeler başlıca sattığımız ürünler arasında yer alıyor. Tabi bunun yanı sıra baget yüzükler, tek taş yüzük ve alyans düğünlerin vazgeçilmezi arasında yer almaktadır” dedi.



“Çeyrek altın yerine 1 gram altın”

Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte çeyrek altın fiyatını yüksek bulan davetlilerin 1 gram altını tercih ettiklerini belirten Nurullah Uzer, “Bundan önceki düğünlerde çeyrek altın takıyorduk. Ama şuanda bu altındaki bu yükselişle beraber çeyrek altının 850 liraya dayanmasıyla birlikte 22 ve 24 ayar 1 gram altınlar gündemde. Çeyrek altın takamayan davetliler 22 ve 24 ayar 1 gram altını tercih ediyorlar” diye konuştu.

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