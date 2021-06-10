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Kapadokya Üniversitesi, aşçılık atölyeleri ile öğrencilerin kariyerine ışık tutuyor

İHA

Kapadokya Üniversitesi, aşçılık atölyeleri ile öğrencilerin kariyerine ışık tutuyor

Kapadokya Üniversitesi, Türkiye’nin çeşitli illerinden öğrencilerin katılımı ile Aşçılık Atölyeleri düzenledi.

34 Haziran 2021 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat Yerleşkesinde pandemi koşulları dikkate alınarak yapılan atölye çalışmalarında, Öğretim Görevlileri Şef Cem Aydoğdu ve Şef Melih İçigen, İtalyan ve Meksika mutfağından lezzetli yemekleri öğrencilerle birlikte yaptı. Öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamalarına destek olma amacı ile Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı tarafından yapılan etkinlikte öğrenciler, İtalyan ve Meksika mutfağı lezzet eğitimlerinin ardından uygulama mutfağında hünerlerini sergiledi. Mesleki ve teknik bilgilerini öğrencilerle paylaşan Şef Melih İçigen, atölye çalışmalarının ilk gününde İtalyan mutfağından taze makarna yemeğini, Pomodoro (domates) sos ve Alfredo (tereyağlı krema) sos ile öğrencilerle birlikte hazırlayarak sunum yaptı. İçigen, eğitime katılan öğrencilerin gün sonunda mutfaktan mutlu ayrıldıklarını ve yemeğe karşı olumlu yönde sempatilerinin oluştuğunu belirterek, “Yaklaşık iki yıldır benzer atölye eğitimlerimiz ile öğrencileri mutfağa hazırlıyoruz. Bugün de Aşçılık ve Gastronomi alanlarında neler yapılır, nasıl bir eğitimden geçilir; bunları öğrencilere aktarmaya çalıştık.” ifadelerinde bulundu. Atölye eğitimlerinin ikinci gününde ise Şef Cem Aydoğdu, Meksika mutfağından Quesadilla yemeğini ve Guacamole sosunu öğrencilerle birlikte yaptı.

”Gastronomi ve aşçılık oldukça popüler bir hale geldi”

Gastronomi ve aşçılık alanlarının son yılların en popüler meslek dalları arasında olduğunu belirten Cem Aydoğdu, bilgi ve tecrübeye dayalı eğitimin önemine dikkat çekti. Aydoğdu, “Gastronomi ve aşçılık alanlarında bilgi ve tecrübeye dayalı profesyonel çalışmaların nasıl yapıldığını iki günlük mutfak atölyelerimizle öğrencilere yaşatmak istedik. Mutfaktan keyif alan, çeşitli yemeklerin tadına bakmak isteyen ve üniversitemizin atmosferini merak eden katılımcılarımızla bugün Meksika mutfağından bir yemek yaptık. Dün Melih Hocamız ile İtalyan mutfağı üzerinde durduk. Sonraki günler belki Uzak Doğu ya da Osmanlı, Türk mutfağından örnekler yapacağız. Genel olarak katılımcıların eğitim çalışmalarımızdan oldukça keyif aldığını gözlemledim. Tüm bu eğitimler yarının şefleri olacak öğrenciler için hem iyi bir etkileşim hem de kendileri için iyi bir bilgi ve tecrübe kazanımı oluyor” dedi.

“Aşçılık eğitimimize kuruluşumuzdan beri devam ediyoruz”

Kapadokya Üniversitesinin 2005 yılından beri aşçılık eğitimi verdiğini hatırlatan Aydoğdu, “Gastronomi ve aşçılık son yılların en popüler meslek dalları arasında. Üniversitemizde Aşçılık programımız iki, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüz ise dört yıllık. Özellikle kuruluşumuzdan beri eğitimini verdiğimiz Aşçılık programı ile bu alana ne kadar önem verdiğimize dikkat çekmek isterim. Mutfağımızda ve diğer eğitim alanlarımızda, ekipman noktasında öğrencilerimize ne gerekiyorsa sağlıyoruz ve çok yoğun bir uygulama eğitimi veriyoruz. Bunun da oldukça iyi etkileri öğrencilerimize yansıyor. Günümüzde televizyondan da izleyebildiğimiz üzere artık mutfak şeflerinin altyapıları hem bilgi hem tecrübeye dayalı olmak zorunda. Mutfakta sadece tecrübe tek başına yeterli olmadığı gibi bilgi de tek başına yeterli değil. Birikimimizi derslerimizde, eğitimlerimizde öğrencilere aktarıyoruz. Bu da onların sektöre bilgi ve tecrübe anlamında hazır bir hale gelmelerini sağlıyor" diye konuştu.

Aşçılık Atölyesi sonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından öğrencilere katılım sertifikası verildi.

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