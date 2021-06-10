Nevşehir´de sağanak yağmur etkili oldu

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.

Nevşehir´de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, il genelinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar sular ile kaplandı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, sürücüler de suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-10 23:10:02



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