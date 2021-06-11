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Kafe ve restoranlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor TÜRES İl Başkanı Çiçekli: “Biz misafirlerimizi, misafirlerimiz bizleri özledi”

İHA

Kafe ve restoranlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor TÜRES İl Başkanı Çiçekli: “Biz misafirlerimizi, misafirlerimiz bizleri özledi”

1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan kafe, restoran ve pastanelere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında dönem dönem hizmet veren kafe ve restoranlar 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Nevşehir İl Başkanı Mustafa Çiçekli yaptığı açıklamada bundan sonra tüm tedbirlere uyarak kapanmadan devam etmeyi istediklerini söyledi. Çiçekli, “1 Haziran tarihinden itibaren kafe, restoran, pastane gibi işletmelerimizin tamamı hizmet vermeye başladı. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve yoğun ilgisi ve çalışması olan TÜRES Genel Başkanımız Ramazan Bingöl’e teşekkür ederiz. İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgeye harfiyen yerine getirmeye çalışıyoruz. HES kodsuz misafirleri almıyoruz. İşletmelerimizde ateş ölçümünün yanı sıra sürekli dezenfektanlarla masa ve sandalyelerimizi temizliyoruz. Mutluyuz, misafirlerimiz de mutlu. Misafirlerimiz bizleri bizler misafirlerimizi özlemişiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem bizim hem de misafirlerin tedbirlere uyarak kapanmadan devam etmeyi arzuluyoruz. İnsanlar aylardır evlerinde kapalıydı. Biz yaklaşık 17 aydır dönem dönem açılmamıza rağmen kapalı durumdaydık. Turizm anlamında da biz yoksunduk. Şehir dışından gelen insanların oturup yemek yitecekleri, çay içecekleri yerler yoktu. Yeni açılım ile birlikte hepsine kavuşmuş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

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