Çekyata giren yılan ev halkını korkuttu, komşu yakaladı

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Derinkuyu ilçesinde, bir evin oturma odasındaki çekyatın içine giren yılan, evdekilerin yardım istediği komşu tarafından yakalandı.

Derinkuyu ilçesi Özlüce köyünde yaşayan Ahmet Sivritepe, evindeki çekyatın içinde yılan olduğunu fark etti. Büyük korku yaşayan ev sahipleri tanıdıkları Mehmet Altaş´tan yardım istedi. Eve gelen Altaş çekyat içindeki yılanı elleri ile yakaladı. Yılan evden çıkarılarak, doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-11 14:50:46



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