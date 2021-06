Kapadokya’da motosikletçiler yemin töreni düzenledi Motosikletçiler önce yemin etti, sonra dayak yedi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Adana’da bir grup motosiklet sever tarafından kurulan Turk Riders Chopper Clup için yeni katılan üyeleri için yemin töreni düzenlendi.

Turk Riders Choppper Clup’ya Kapadokya’da 5 motosiklet tutkunu üye olmak için başvuru yapmasının ardından kulüp tarafından kabul edilen üyeliklerinin yerine getirilmesi için Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Devrent Vadisinde yemin töreni düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden yaklaşık 150 motosikletçinin katıldığı yemin töreninde Nevşehir’de bulunan 5 motosiklet sürücüsü Türk Bayrağı üzerinde yemin ederek kulübe üyelikleri kabul edildi. Nevşehir’de motosiklet tutkunu 5 kişinin yemin etme törenin ardından kulüp geleneği olarak diğer üyelerden sırasıyla dayak yemesi ise renkli görüntülere neden oldu.

Turk Riders Chopper Clup Başkanı Ruhsati Tiraş burada yaptığı açıklamada, "Kapadokya’da kulübümüze katılmak için müracaat eden arkadaşları kulübümüze üye yapmak için buraya geldik" dedi. Tiraş, “Türkiye’de bütün hobi yapan motosiklet kullanıcıları gibi Adana’da kurulduktan sonra Türkiye’nin muhtelif illerine 30’a yakın ile dağılmış bir motosiklet kulübüdür. Bugün burada olmamızın sebebi pandemiden mütevellit biraz gevşeyen yasaklardan sıkılan arkadaşlar evlerinden kalktılar buraya geldiler. Hem buranın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek hem evlerinden biraz uzaklaşmak amacıyla geldik. Ama buraya gelmemizin yani Nevşehir’e gelmemizin en büyük motosiklet seven arkadaşların kulübümüzde yelek giyen arkadaşların aramıza katılmak için müracaatları değerlendirildi. Ve müracaatta bulunan arkadaşların aramızda olmasına karar verildi. Bugün de Kapadokya’da bu kuruluşu yaptık. Artık biz her sene de Kapadokya’ya geleceğiz” dedi.



“Ataerkil toplum olarak geleneklerimize bağlıyız”

Turk Riders Chopper Clup Başkanı Ruhsati Tiraş aralarına yeni katılan üyeler için düzenlenen yemin töreni ile ilgili olarak ise biz ataerkil toplumumuzun geleneklerine bağlı bir kulübüz dedi. Tiraş, “Şimdi bizim kulübümüzde disiplin çok önemlidir. Ve ettiğiniz yemine sadık kalarak kulübünüze sorumluluğunuzu yerine getirerekten ciddi bir şekilde ölmemek veya sakat kalmamak için sürdüğümüz motordan evimize sağ salim varmak amacımız. Şimdi bizim yaptığımız işler sadece sürüşlerde değil. Normalde giyim kuşamımızda, oturmamızda, kalkmamızda adımızdan da anlaşıldığı gibi kendimizi ataerkil toplumumuzun geleneklerine bağlıyız. Bizde ne vardır. Yapacak mısın yapacaksın, yemin edersin yaparsın bizim yeminimizde bu şekildedir” diye konuştu.

Kapadokya Kulüp Başkanı olarak göreve başlayan Kenan Tekin ise açıklamasında, “Kapadokya bölgesinde 150 motosiklet sürücüsü ile birlikte beraberinde 250 kişiyi 3 gün boyunca Kapadokya bölgemizde misafir ettik. Memleketimizi, Kapadokya’mızı en güzel şekilde tanıtmaya çalıştık. İnşallah her yıl bu etkinliğini ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

