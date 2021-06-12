Nevşehir’de 137 bin 458 doz aşılama yapıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Nevşehir’de bugüne kadar toplam 137 bin 458 doz aşılama yapıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Cuma gününe kadar il genelinde 80 bin 703 kişiye 1. doz aşılama yapılırken 56 bin 755 kişiye ise 2.doz aşılama yapıldı. Nevşehir’de bugüne kadar ise 137 bin 548 aşılama yapıldığı öğrenildi.

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