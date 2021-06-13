Nevşehir’de hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halı hırsızları yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Temmuz Mahallesinde bir evin balkonunda asılı olan ve yaklaşık değeri 2 bin 500 lira olan 2 adet halının çalınması ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüpheliler O.Y. ve A.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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