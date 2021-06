Kapadokya Üniversitesi öykü yarışmasının kazananları belli oldu

Kapadokya Üniversitesi Geleneksel Liseliler Öykü Yarışması sonuçlandı.

Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, 'Gezegenin Geleceği: Kaygılar ve Umutlar' temalı öykü yarışmasına 54 farklı şehirden 243 öğrenci öyküleri ile katılım gösterdi. Yarışmada dereceye giren eserler, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Oylubaş Katfar’ın sunumlarıyla Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalından canlı yayınla açıklandı. 'Gezegenin Geleceği: Kaygılar ve Umutlar' konulu öykü yarışmasında, Seçici Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Çanakkale Fen Lisesinden Tuğba Tezcan’ın 'Hissizleşen Dünyada İnsan Olmak' öyküsü birincilik, İstanbul Atatürk Anadolu Lisesinden Nehir Besen’in 'İkinci Şans' öyküsü ikincilik ödülünü aldı. Yarışmada üçüncülük iki öğrenci tarafından paylaşıldı ve kazananlar; 'Geleceği Umut Geçe' öyküsü ile Özel Tuzla Açı Anadolu Lisesinden Sevde Berre Taşkınoğlu ve 'Ölmesin Melek' öyküsü ile Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesinden Şevval Algül oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Gökkaplan, yayın sırasında yaptığı açıklamada, yarışmaya ilginin beklenilenden fazla olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birçok ilinden yarışmamıza yoğun bir ilgi vardı. Toplam 54 şehir, 205 farklı liseden 243 öğrenci yarışmamıza katılım sağladı. Bu bizi son derece mutlu etti. Kapadokya Üniversitesi olarak söyleyecek sözü, kaleme alacak yazısı olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her bir öykü özenle yazılmıştı. Tüm öyküleri hem biz hem jüri üyelerimiz okudu. Her yazılan öykünün şüphesiz ayrı ayrı değeri var. Ancak bir şekilde bir değerlendirme kriteri belirleyip dereceye giren öyküleri seçmemiz gerekti. Ben eser gönderen ve dereceye giren tüm öğrencileri yürekten kutluyorum” dedi.



Dereceye Giren Eserler Kitaplaştırılacak

Kapadokya Üniversitesi Geleneksel Liseliler Öykü Yarışmasında dereceye giren 22 eser kitaplaştırılacak. Yarışmada dereceye giren eserler şöyle:

1. Tuğba TEZCAN (Çanakkale Fen Lisesi), “Hissizleşen Dünyada İnsan Olmak”

2. Nehir BESEN (İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi), “İkinci Şans”

3. Sevda Berre TAŞKINOĞLU (Özel Tuzla Açı Anadolu Lisesi), “Geleceği Umut Geçe”

3. Şevval ALGÜL (Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi), “Ölmesin Melek”

4. Dere ARAT (TED Ankara Koleji), “Empatiyatör”

5. Ebubekir ACUN (Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi), “Rebellionis”

6. Ceren KAVAKLI (Kaya Beyazıtoğlu Anadolu Lisesi), “Kendini Unutan Şehir”

7. Irmak ÇATALTEPE (Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), “Kutudaki Dünya”

8. Volkan KABAK (Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.), “Cihangir (Zamansız)”

9. Ahmet Said ALDEMİR (Nevşehir Anadolu Lisesi), “Hoşça Kal Köprüsünden Beyaz Mendil Sallarsın Böyle”

10. Asya Gül SAVAŞ (Çatalca Çevre Bilim Koleji), “Biz Gören Körler Geleceği Görürse”

11. Duygu HATİPOĞLU (Kadıköy Anadolu Lisesi), “Mavi İris Çiçeği”

12. Melike AYDIN (Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi), “Çöpten Ruhlar”

13. Muhammed Fatih KUTAY (Erzurum Anadolu Lisesi), “Sular Çekildiğinde”

14. Ela KARASOY (Cağaloğlu Anadolu Lisesi), “Dünyanın Sonuna doğan Çocuklar”

15. Rojbin ÇELİK (Suruç GAP Anadolu Lisesi), “Gelecek, Umutla Gelecek”

16. Kader DOĞAN (Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi), “Son”

17. İrem BAYAT (Mihrimah Sultan Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi), “Yok Oluş Efsanesi”

18. Elif Hatice SARPDAĞ (Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), “İnsanın Ötesine Bir Uyanış Yolculuğu”

19. Deniz İYİKAL (Özel Akhisar Koleji Fen Lisesi), “Tükenmişlik”

19. Mustafa YILDIZ (Ağrı Dağı Anadolu Lisesi), “İkinci Bir Umut”

20. Dilanur Güneş (Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Triskelion”

