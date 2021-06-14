Nevşehir’de aranan 9 kişiden 5’i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 10 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 ekip 45 personelin katıldığı ve 10 farklı adrese düzenlenen operasyon sonrasında aranan 9 kişi yakalandı. İl Merkezinde hırsızlık suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, yaralama suçundan aranan ve 3 bin lira para cezası bulunan 2 kişi, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi, 5 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, Avanos ilçesinde bin 500 lira para cezası bulunan 1 kişi, Ürgüp’te şantaj suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.