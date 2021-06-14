Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sokak operasyonlarında uyuşturucudan 22 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sokak operasyonlarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçu ile ilgili olarak 20 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan ise 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 6 gram esrar, 4,92 gram metamfetamin, 61,59 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 22 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.