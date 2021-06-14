Jandarmadan Kapadokya'da kuruluş yıl dönümü videosu

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Ahmet KORKMAZER /NEVŞEHİR(DHA)-TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, jandarma teşkilatının 182'nci yıl dönümü nedeniyle tanıtım videosu hazırlandı.

Tanıtım videosunda, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) yetiştirilen at ve köpeklerin eğitimleri yer aldı. Videoda ayrıca, sıcak hava balonu arasından jandarma paraşüt ekibinin Türk bayrakları ile yaptığı gösterilere de yer verildi.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-14 13:53:06



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