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Sağlık İl Müdürü Ünlübay: “Pandeminin tek çözümü aşılama yapmamız” Nevşehir’de aşı randevusuna uyum oranı yüzde 90 olarak açıklandı Nevşehir’de koronavirüs vaka oranları düştü

İHA

Sağlık İl Müdürü Ünlübay: “Pandeminin tek çözümü aşılama yapmamız” Nevşehir’de aşı randevusuna uyum oranı yüzde 90 olarak açıklandı Nevşehir’de koronavirüs vaka oranları düştü

Nevşehir Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir’de şu an için aktif olarak Biontech aşısının uygulandığını ifade ederken, pandeminin tek çözümünün aşılanmaktan geçtiğini söyledi.
Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, aşılama konusunda düzenlediği basın toplantısında Nevşehir’de halk arasında Biontech aşısının yan etkileri ile ilgili çıkartılan dedikodulara itibar edilmemesini istedi. Ünlübay, “Hangi aşıyı olalım?' aslında bir soru ama şuan için ülkemizde uygulanan iki aşı var. Birisi Sinovac birisi Biontech. İkisi de emin olun çok güvenli. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış aşılar. Şuan Biontech aşısını uyguluyoruz. Bir üzücü tarafı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü halkımızda şöyle bir algı var. 'Ya acaba yan etkileri çokmuş. Bu aşıyı olsak mı olmasak mı'? Olmasak bir tereddütte sakın kapılmasınlar. Çünkü biz bu aşıyı olmazsak pandemiyi aşamayız. Bu pandeminin tek ve tek çözümü hızlı bir şekilde aşılama yapmamız. Yan etkilere itibar etmelerini biz kesinlikle istemiyoruz. Yan etkilerin kulaktan kulağa yayılan dedikodu ve varsayımlardan oluşuyor. Bunun hiç birinin bilimsel bir karşılığı yok. Zaten bilimsel bir karşılığı olsa Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından da inanın bu aşılar ne getirtilir ne de uygulanır. O yüzden kulaktan dolma dedikoduların hiç birine itibar etmeyin. Şuan Nevşehir’de 84 bin doz birinci aşılama yapmışız. 57 bin doz ikinci doz aşılama yapmışız. Yani toplamda 142 bin doz aşı uygulaması yaptık. Bu bizim için kesinlikle yeterli değil. Biz hızlı bir bağışıklama yapmak ve toplumun büyük bir kısmını aşılamak istiyoruz. Yan etkisi çok olduğu söylenen Biontech aşısını 43 bin 500 doz aşı yapmışız. Şuana kadar Allah’a binlerce şükür yan etkisi vakamız olmadı” diye konuştu.

“Nevşehir’de aşı randevu oranı yüzde 90 oldu”
Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, il genelinde aşı randevusuna uyanların oranının yüzde 90 olduğunu açıkladı. Ünlübay, “Biz aşının her aşamasını an ve an takip ediyoruz. Şuan Nevşehir’in randevuya uyum oranı yüzde 90. Bu büyük oran. Öncelikle Nevşehir halkına çok teşekkür ediyorum. Yüzde 90 büyük bir rakam. Ama randevuya uymayan yüzde 10’da bizim için yine büyük bir rakam. Çünkü totalde yaptığımız dozu düşünürseniz yüzde 10’luk bir kesim bizim için büyük bir rakam. Biz istiyoruz ki Nevşehir yüzde 100 olsun, yüzde 99 olsun. Çünkü randevuya uyulmayan her vaka bizim için aşı zayiatıdır” dedi.

“Vaka sayılarımız düştü”
Özellikle 17 günlük kısıtlamanın ardından il genelinde koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçtiğini ifade eden İl Müdürü Rahim Ünlübay, “Çok şükür son dönemlerde son kısıtlamalardan sonra ilimizde vaka sayılarımız oldukça düştü. Hem yoğun bakım doluluk oranlarımız hem servis doluluk oranlarımız çok ciddi oranda azaldı. Ama biz her zaman bu üç kuraldan maske, mesafe ve hijyenden vazgeçmeyeceğiz. Biz buna devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tamam maskeyi çıkartabiliriz, mesafeyi korumayabiliriz diyene kadar biz bu tedbirlere aşı olsak dahi olsa devam edeceğiz. Aşının da antikor oluşturması için belli bir süre var. O yüzden de kişisel tedbirlere devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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