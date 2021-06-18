Nevşehir’de yabancı uyruklu 7 kişi sınır dışı edildi

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla Nevşehir’e gelen 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Kayseri GGM'ye teslim edildi.

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