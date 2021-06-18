Eşini rahatsız ettiğini iddia ederek bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi bıçakla yaralayan Afgan uyruklu şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Türbe Sokakta bulunan bir marketin önünde Afgan uyruklu bir şahsı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçan yabancı uyruklu S.H.S.H. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde bıçakladığı şahsın eşini rahatsız ettiğini söyleyen S.H.S.H. şahsı yaraladığını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H.S.H. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.