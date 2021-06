Bakan Kasapoğlu: Hakkı, adaleti ve vicdanı odak alan bir hareketiz 

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Nevşehir´de yaptığı konuşmada, "Biz sıradan bir parti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde insanlığa hizmeti esas alan, hakkı, adaleti ve vicdanı odak alan bir hareketiz" dedi.

Nevşehir´e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak Vali İnci Sezer Becel´i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, burada yapılan il değerlendirme toplantısının ardından Belediye Başkanı Mehmet Savran´a ziyaret gerçekleştirdi. Sonrasında ise, AK Parti İl Başkanlığı´na ziyarette bulundu. Burada parti üyelerine seslenen Bakan Kasapoğlu, "Bugün Nevşehir´de hareketli bir günü idrak ediyoruz. Nevşehir´de güzel projeler başlatıyoruz. Nevşehir için hayırlı olmasını diliyorum. Nevşehir ülkenin dışarıya açılan yüzlerinden bir tanesi. Biz Nevşehir´i farklı yönleriyle, farklı boyutlara taşımanın heyecanı içindeyiz. İnşallah bu aldığımız kararlarla yeni yatırımlarımızda sporun he branşıyla Nevşehir yeni bir cazibe noktasına dönüşecek. Yine gençlerimizi Türkiye´nin dört bir yanından Nevşehir´de buluşturacağız. Bugün aldığımız yeni kararlarla çok yakın zaman diliminde Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Gençlik merkezlerimizden başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın bilim, sanat, spor ve kültür noktasında istifade etmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

'HEDEFLERİMİZE BİRER BİRER YÜRÜYORUZ'

Bakan Kasapoğlu, AK Parti´nin çalışmalarına değinerek, "İlçelerimizin en ücra noktalarında yeni alanlarda halkımızın her kesimine hizmet eden politikayı güçlü hale getireceğiz. Bu özellikle bizlerin AK Parti´de sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıl önce başlayan hizmet politikasını her geçen gün ileriye taşımaya yönelik bir çalışma. Biz sıradan bir parti değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde insanlığa hizmeti esas alan, hakkı, adaleti ve vicdanı odak alan bir hareketiz. Teşkilatımızdaki yol arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimize inançlarımız doğrultusunda birer birer yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Önemli bir süreci geride bıraktık. Kongre sürecini beraber ve kardeş olarak geride bıraktık. Bu süreçte teşkilatımıza, il başkanımıza ve siz değerli ekibine başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-06-18 22:25:41



