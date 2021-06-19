Ürgüp Millet Bahçesi yüzde yüz hibe aldı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmesinin ardından Ürgüp’e müjde verdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Nevşehir ziyaretinde Ürgüp Belediyesi tarafından yapımı planlanan Ürgüp Millet Bahçesi Spor alanı projesini sundu. Bakan Kasapoğu’nun projeye büyük ilgi göstermesiyle birlikte Ürgüp Millet Bahçesi Spor alanı yüzde yüz hibe aldı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk açıklamasında, “İlçemizde yapılacak toplam alanı 223 bin m2 olan Ürgüp Millet Bahçesi Projesi kapsamındaki, 13 bin m2’lik alan üzerinde kurulacak “Milet Bahçesi Spor Alanı Konsept Projesi” Gençlik ve Spor Bakanlığından %100 hibe alarak gerçekleştirilecek. İlçemizde yapılacak olan Spor Alanı Kompleksi içerisinde bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet kapalı ve açık halı saha, tenis kortu, basketbol, futbol ve voleybol sahaları yer alacak. Projemizin gerçekleşmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu olmak üzere, Valimiz İnci Sezer Becel, İl Başkanımız Ali Kemikkıran Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ‘ye vermiş oldukları destek ve katkı için teşekkür ediyorum” dedi.

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