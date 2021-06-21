Vali Becel Ürgüp’te esnafları ziyaret etti

Hangi aşı daha etkili? Biontech mi, Sinovac mı?

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde esnafları ziyaret ederken vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, beraberinde Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile birlikte ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede vatandaşlar ile de bir süre görüşürken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.